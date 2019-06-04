Максиму Орешкину напомнили, от чего зависит экономический рост РФ

Москва, , 16:22 — REGNUM Пока экономика РФ растёт темпами ниже 3−3,5% в год, можно говорить, что она пребывает в стагнации, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, считающего, что к концу года в РФ ожидается увеличение темпов экономического роста.

«Что такое экономический рост? Это есть значение определённых показателей выше нуля. Будет ли такое? Да, наверное, будет. Россия сейчас не находится в условиях рецессии, — сказал экономист. — У нас стагнация. Но понятие «стагнация» надо определять не по-бухгалтерски, не с точки зрения формальной логики — когда стагнацией называют нулевые темпы роста. В современном мире стагнацией называется не только нулевой темп роста, но и низкий темп. То есть рост ниже среднемирового».

Поэтому, как полагает Комолов, до тех пор, пока экономика РФ растёт темпами ниже среднемирового уровня — а это 3−3,5%, — можно говорить, что она пребывает в стагнации.

«Что у нас влияет на экономический рост? В первую очередь цены на нефть. Даже если посмотреть на потребительский спрос — от нас с вами как от потребителей и работников мало что зависит. Настолько мала доля потребления в ВВП, что сам спрос играет второстепенную роль. Самое главное — это внешний фактор. Если цена на нефть растёт, тогда будет расти и ВВП. А какими будут цены на нефть — большой вопрос, так как нарастает противостояние США и КНР, и именно от него зависит колебание нефтяных цен», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к концу 2019 года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.

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