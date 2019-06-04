Калужский губернатор — за совершенствование механизма восстановления усадеб

Калуга, , 14:53 — REGNUM В Москве 3 июня состоялось заседание коллегии Министерства культуры РФ. Его провел глава федерального ведомства Владимир Мединский. Участие в работе принял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в числе приглашенных — министр культуры региона Павел Суслов, директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов. Речь шла о реализации проекта «Возрождение исторических усадеб».

Обращаясь к участникам заседания, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что на территории Калужской области размещены многочисленные усадебные ансамбли, 96 из которых поставлены на учёт. Подавляющее большинство из них не используется и разрушается.

Вместе с тем у региона есть определенный опыт по сохранению усадеб. В качестве примера губернатор привел восстановление усадьбы «Полотняный Завод», консервацию усадьбы «Мансурово» (Толстых) в Малоярославецком районе, реставрацию городской усадьбы «Дом Большакова» в Боровске. При поддержке Российского военно-исторического общества в прошлом году отреставрирована городская усадьба «Палаты Торубаевых». Готовится проектная документация на проведение масштабных реставрационных работ по усадьбе «Авчурино» в Ферзиковском районе. В настоящее время Калужская область стала участником проекта «Возрождение исторических усадеб», утвержденного Министерством культуры Российской Федерации.

При этом Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что все усадьбы, которые дошли до наших дней, не могут быть возрождены только за счет государства. По его словам, перспективным в этой сфере представляется государственно-частное партнерство (ГЧП), в котором государству принадлежит в значительной степени контролирующая роль, а финансирование работ, направленных на восстановление памятника истории и культуры, осуществляется за счет заинтересованных юридических и физических лиц.

Вместе с тем калужский губернатор обратил внимание на процедуру перехода права собственности на объект ГЧП к инвестору после исполнения им обязательств. Данный вопрос не урегулирован законодательством. Это препятствует вовлечению в хозяйственный оборот памятников архитектуры. Еще одно препятствие — завышенные требования содержания и использования усадебных комплексов, как объектов культурного наследия.

Усадебные комплексы представляют собой не только значительный пласт истории и культуры России, они являются имущественными объектами, историческими и культурными центрами современных населенных пунктов. Их восстановление напрямую связано с реализацией национального проекта «Культура» и решением одной из самых актуальных задач — обеспечением максимальной доступности культуры для наших граждан, вне зависимости от того, в каком регионе или населенном пункте человек проживает и каковы его доходы.