Эксперты авиационной отрасли РФ и ЕС определяют направления сотрудничества

Москва, , 16:05 — REGNUM Приоритетные направления сотрудничества для последующей рекомендации их Еврокомиссии в рамках стартующей в 2021 году Девятой рамочной программы ЕС «Horizon Europe» обсудили специалисты авиационной отрасли России и Евросоюза на семинаре в Бухаресте. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

Третий семинар по международному проекту ICARe (International Cooperation in Aviation Research — Международное сотрудничество в авиационных исследованиях) прошёл в рамках Восьмой Европейской конференции по авиации «Aerodays 2019−2020». Со стороны России в нём приняли участие гендиректор Института имени Н.Е. Жуковского Андрей Дутов, его заместитель, академик РАН Сергей Чернышев, директор ЦИАМ имени П.И. Баранова Михаил Гордин, другие лица.

Участники мероприятия обсудили области исследований, которые представляют взаимный интерес для научно-технологического взаимодействия между российскими и европейскими партнерами в авиационной отрасли. По итогам встречи был уточнен список ключевых тем по направлениям «Высокоскоростной транспорт», «Управление потоком», «Надежность конструкций летательных аппаратов», «Снижение шума», «Безопасность», «Многодисциплинарная оптимизация», «Винтокрылый летательный аппарат», «Авионика».

European Aeronautics Days (Aerodays) — европейская конференция по авиации, главное мероприятие в области авиационных исследований и инноваций с 1991 года. Мероприятие отражает приоритеты и стратегии, определенные в рамках исследовательских Рамочных программ Европейского Союза (EU Framework Programmes).

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