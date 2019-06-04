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В Италии снизился уровень молодежной безработицы

Экономика

Общий уровень не изменился

В Италии снизился уровень молодежной безработицы
Ханс Грундиг. Безработная с сигаретной фабрики (фрагмент). 1925

Рим, 4 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Уровень безработицы в Италии по данным на апрель 2019 года составляет 10,2%, общее число безработных составляет 2 миллиона 650 тысяч человек, сообщили во вторник, 4 июня, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с показателем апреля 2018 года уровень безработицы не изменился.

В течение этого года уровень молодежной незанятости (доля граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают) снизился на 1,6%, но Италия остается на третьем месте в ЕС в соответствующем антирейтинге (31,4%).

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Экономика Италии
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