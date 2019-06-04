Динамика нефти зависит от статистики по запасам

Москва, , 16:01 — REGNUM В настоящее время цены на нефть находятся под давлением торгового конфликта между США и Китаем. С торговой войной связаны и опасения инвесторов по поводу усиления рецессии в экономике, что может вызвать падение мирового спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«При этом факторы роста, такие как санкции против Ирана и Венесуэлы, договор стран ОПЕК+ о сокращении добычи, сейчас не играют особого значения. Так как ряд стран, например, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ выступили за поддержку баланса между спросом и предложением нефти на мировых рынках, чтобы избежать резких скачков цен на нефть», — пояснил эксперт.

Исходя из этого цена нефти марки Brent в ближайшей перспективе опустится до $59−60 за баррель. 5 июня в 17:30 мск выйдут статистические данные по коммерческим запасам сырой нефти в США.

«Эти данные очень сильно влияют на направление движения цен на нефть на мировых рынках. Если данные будут выше прогнозируемых, цена может опустится до $57 за баррель марки Brent, если нет то стоит ожидать коррекции до уровня $65 за баррель», — полагает Лисицын.

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