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Пакет законопроектов об отмене «банковского рабства» готовится в Госдуме

Экономика

В ближайшее время будет внесен в Госдуму

Пакет законопроектов об отмене «банковского рабства» готовится в Госдуме
Иллюстрация: Banki.site
Банкомат

Москва, 4 июня 2019, 15:50 — REGNUM  Пакет поправок, направленный на отмену комиссии за внутрибанковские переводы и снятие наличных в «чужих» банкоматах, подготовили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Помимо внутрибанковских поборов, мы предложим отменить комиссии за получение наличных в «чужих» банкоматах», — сказал Миронов.

Уже сейчас есть примеры, когда терминалы различных банков объединяются в единую партнерскую сеть, и комиссии за снятие обнуляются, отметил парламентарий, подчеркнув, что такая тенденция нуждается в законодательном закреплении.

Кроме того, депутаты предлагают внедрить практику обмена дебетовых карт.

«Чтобы человек в любой момент и без лишних расходов мог обменять свою карту на карту другого банка той же платежной системы. По сути, речь идет об отмене «банковского рабства», по аналогии с «мобильным», от которого в России давно отказались», — заявил Миронов.

Он заверил, что законопроекты будут внесены в Госдуму «в ближайшее время».

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