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Два предприятия РФ получили право поставлять продукцию в Японию

Экономика

Из Орловской области и Москвы

Москва, 4 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Два российских предприятия по производству мясной продукции с 3 июня 2019 года получили право поставлять готовые изделия в Японию, сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство в области ветеринарии Японии аттестовало ООО «Знаменский селекционно-генетический центр» (Орловская область) и ЗАО «Краснобор» (Москва) на право поставок готовой мясной продукции на японский рынок.

Уточняется, что предприятия в основном производят термически обработанное мясо птицы и продукцию из мяса птицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предложило облегчить проверку безопасности продуктов с отредактированным геномом.

Подробности: Япония будет развивать производство продуктов с отредактированным геномом

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Российско-японские отношения
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