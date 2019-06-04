Два предприятия РФ получили право поставлять продукцию в Японию

Москва, , 15:49 — REGNUM Два российских предприятия по производству мясной продукции с 3 июня 2019 года получили право поставлять готовые изделия в Японию, сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство в области ветеринарии Японии аттестовало ООО «Знаменский селекционно-генетический центр» (Орловская область) и ЗАО «Краснобор» (Москва) на право поставок готовой мясной продукции на японский рынок.

Уточняется, что предприятия в основном производят термически обработанное мясо птицы и продукцию из мяса птицы.

Читайте также: Бизнес Японии заинтересовался производством продуктов в Таджикистане — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предложило облегчить проверку безопасности продуктов с отредактированным геномом.

Подробности: Япония будет развивать производство продуктов с отредактированным геномом