Саратовский губернатор надеется на Минфин и Володина

Саратов, , 15:49 — REGNUM Саратовский губернатор Валерий Радаев озвучил план роста зарплаты в бюджетной сфере. Прямая речь губернатора опубликована на сайте правительства региона. Из интервью местному изданию можно сделать вывод, что глава региона надеется на Минфин и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Наша задача — выйти по заработной плате на средний показатель в ПФО. Есть механизм — работникам бюджетной сферы поднимаем зарплату, исходя из средней по экономике региона. В этом направлении и нужно работать, чтобы средняя зарплата была более 30 тысяч рублей. У нас показатель по приросту зарплаты — 3%. К концу года она составит более 28 тысяч рублей», — сказал Валерий Радаев, отметив, что на первый этап повышения зарплат необходимо 1,5 млрд рублей.

Планы губернатора увязаны с поддержкой федерального центра:

«В Минфине нас услышали, по отдельным позициям поддержали, были и предложения. Нам нужна поддержка по первому этапу повышения зарплаты».

В этом контексте упомянул саратовский губернатор и Вячеслава Володина, который оказывает «большую поддержку».

По данным Росстата за 2018 год, среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляла 26,8 тыс. рублей. Средняя по ПФО — в 2018 году — 31,8 тыс. рублей.

Читайте также: Саратовский губернатор отмежевался от «системных ошибок»