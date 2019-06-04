Дальневосточный фонд направит 75 млн рублей на развитие облачной телефонии

Владивосток, , 15:48 — REGNUM Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 млн рублей в создание сервиса облачной телефонии на предприятии одного из резидентов технопарка «Русский» (Приморский край). Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Компания получит средства в виде конвертируемого займа. ДФВТ станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40−49,9%. Еще около 5% компании получит фонд Skolkovo Ventures, ставший консультантом разработчика. Сделку планируется закрыть в течение месяца.

Сервис облачной телефонии для бизнеса обладает встроенной виртуальной АТС, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году при участии Фонда развития Дальнего Востока, Роснано и Российской венчурной компании с целью финансирования и поддержки высокотехнологичных проектов в дальневосточных регионах России. В настоящее время управляет 5 миллиардами рублей.

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