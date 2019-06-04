В Южной Корее пересмотрели темпы экономического роста страны за I квартал

Сеул, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее пересмотрели темпы экономического роста страны за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, в первом квартале 2019 года в стране зафиксировали отрицательные темпы экономического роста.

В первом квартале года темпы роста страны составили — 0,4%, что на 0,1% ниже, чем первоначальные результаты, объявленные в апреле 2019 года. Известно, что темпы экономического роста страны в первом квартале года были самыми низкими с четвертого квартала 2008 года.

Известно, что на пересмотр темпов экономического роста повлияли дополнительные данные за март 2019 года.

В частности, темпы роста сельского хозяйства составили 4,7%, обрабатывающей промышленности (-3,3%), строительной промышленности (-1%).

Кроме того, в первом полугодии 2019 года были зафиксированы вялые инвестиции. В частности, инвестиции в оборудование сократились на 9,1%, в недвижимость — на 0,8%.

Специалисты отметили, для того чтобы темпы экономического роста страны достигли 2,5% к концу года, необходимо, чтобы во втором квартале года экономический рост составил 1,3−1,4%, и 0,9−1% в третьем и четвертом кварталах.

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