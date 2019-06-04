Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM В России увеличивается количество рисков, связанных с дистанционными сделками, но это не исправить усложнением цифровой идентификации субъектов. Об этом заявила заслуженный юрист России Людмила Новосёлова на конференции, посвящённой 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Новосёловой, в электронной коммуникации всегда стоит вопрос: насколько субъект доверяет информации о втором участнике взаимодействия. Это становится особенно важным в сфере сделок, заключаемых дистанционно.

«Чем более дорогой является сделка, тем больше риск того, что лицо, с которым я заключаю сделку, не является тем лицом, которое себя позиционирует в качестве второй стороны», — считает эксперт.

Этот риск всячески пытаются минимизировать, усложняя стандарты безопасности, признала юрист, и призвала задуматься: возможны ли альтернативные варианты?

Новосёлова подчеркнула, что вопрос идентификации важен в тех случаях, когда сделка является дорогой. Огромное количество сделок не требует жестких подходов к определению личности сторон, и поэтому в этой сфере нужно применять умеренный и взвешенный подход, считает юрист.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, также Людмила Новосёлова предложила ввести термин «цифровые деньги» в Гражданский кодекс РФ. По мнению эксперта, Россия сильно отстаёт от многих стран в вопросе цифрового права.

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