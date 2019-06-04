«Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластера

Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, запустили специалисты «Роснефти», сообщает 4 июня пресс-служба предприятия.

Команду к отгрузке первой нефти с месторождения дал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин во время годового общего собрания акционеров посредством телемоста из Санкт-Петербурга.

Сегодня на Западно-Эргинском пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн тонн нефти. Добыча на нём была подготовлена в кратчайшие сроки — менее, чем за 1,5 года.

Добавим, в Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Югры и в Тюменской области.

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