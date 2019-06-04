Три саратовских предприятия планируют массовые сокращения

Саратов, , 15:14 — REGNUM В Саратовской области планируются массовые сокращения на трех крупных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и труда региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Три предприятия уведомили ведомство о запланированных массовых сокращениях: ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) — 450 человек;

АО «Саратовские авиалинии» — 394 человека;

ЗАО «Тролза», г. Энгельс (производство троллейбусов) — 554 человека.

Всего на трех предприятиях будет сокращено 1398 человек. Из общего числа сокращаемых 564 — пенсионеры.

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По состоянию на 28 мая, в службу занятости поступили сообщения от 160 предприятий с информацией о запланированных с июня по август сокращениях. Всего уволить планируется 3,1 тыс. человек.

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