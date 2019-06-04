«Заняться нечем». ФАС призвали отойти от интеллектуальной собственности

Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не стоит брать под контроль интеллектуальную собственность. Об этом заявил член президентского Совета по гражданскому законодательству, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров на конференции, посвящённой 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чубаров заявил, что будет стоять против попыток ФАС распространить свой контроль на интеллектуальную собственность.

«У меня ощущение, что ФАС уже все картельные соглашения урегулировала, что видно по ценам на наших бензоколонках, и больше им заняться нечем!» — возмутился член Совета.

По словам Чубарова, служба регулярно пытается освоить поле интеллектуальной собственности.

«Всякий раз приходится доказывать, что это естественная монополия, которая вытекает из существа отношений. Это не та монополия, с которой стоит бороться с помощью ФАС», — уверен руководитель.

Напомним, 4 июня в Екатеринбурге прошло заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. После заседания стартовала конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Мероприятия продолжатся 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.

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