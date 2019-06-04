Экспертную поддержку конкурсу «Цифровой прорыв» обеспечит ПАО «МТС»

Москва, , 15:05 — REGNUM Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» стало digital-партнером конкурса. В рамках партнерского соглашения компания предоставит задания для участников по разработке инновационных решений на основе обезличенных больших данных компании, а также обеспечит экспертную поддержку на всех этапах проведения конкурса.

Командам предстоит разработать проекты по решению важных проблем в различных сферах: ЖКХ, государственное управление, организации городской среды и другие. За ходом выполнения заданий во время работы на очном этапе соревнований будут следить ИТ-эксперты МТС.

«МТС остается крупнейшим телекоммуникационным оператором России и СНГ, также активно развиваясь в ИТ-направлении. Для участников конкурса это отличный шанс получить опыт работы под менторством экспертов компании. Вполне возможно, что следующий цифровой сервис от МТС разработают участники наших хакатонов», — прокомментировал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Сегодня МТС предлагает клиентам большое количество цифровых решений в области здравоохранения, киберспорта, образования, облачного хранения данных и многих других. Для развития инноваций мы активно привлекаем в МТС лучших ИТ-экспертов, поэтому готовы предоставить участникам «Цифрового прорыва» не только интересные задания на основе обезличенных больших данных компании, но и возможность пройти отбор и стать частью нашей команды», — отметила вице-президент МТС по управлению персоналом Мария Голяндрина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, к которому были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. В региональном этапе примут участие 19 203 человека.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Читайте ранее: Как хакатоны помогут решить проблему дефицита ИТ-специалистов в стране?

Читайте также: Более 50 тысяч человек подали заявки на конкурс «Цифровой прорыв»; Конкурс «Цифровой прорыв» — новый проект АНО «Россия — страна возможностей»