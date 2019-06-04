В ульяновском городе регоператор строит контейнерные площадки за властей

Ульяновск, , 15:03 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области контейнерные площадки в частном сектора строятся и обустраиваются за счёт регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Согласно закону, обустройство таких площадок возложено на муниципалитет, но в городе достигнуто четырёхстороннее соглашение и частично обустройство мусорных площадок взял на себя регоператор,

В Димитровграде силами регионального оператора по обращению с ТКО будет обустроено 100 мест для установки ёмкостей по сбору отходов, в настоящее время создано 20. На данных площадках предусмотрена система раздельного сбора отходов. Работы планируется завершить к концу лета.

Места для организации площадок определены комиссией, в которую вошли представители органов власти и общественности, затем адреса были согласованы с городской думой.

Ульяновские власти отмечают, что регоператор проявил социальную ответственность и преподнёс городу и его жителям подарок. И заявляли, что данная инициатива «звучит впервые в Российской Федерации».

Напомним, в апреле 2019 года было заявлено о том, что регоператор четвертой зоны обустроит для города Димитровграду 100 контейнерных площадок. В мае соглашение об их установке и оборудовании в 2019 году подписали заместитель министра природы региона Гульнара Рахматулина, исполняющий обязанности главы города Юрий Черноусов, исполнительный директор общества «Экосистема» Николай Салихов и руководитель Фонда социального, культурного и экономического развития Димитровграда Евгений Кононов.

Ранее Николай Салихов подчёркивал, что по закону обустройство контейнерных площадок — это ответственность муниципалитета, «однако мы понимаем, что у них нет необходимых средств». Чтобы «не допустить критической ситуации», бизнес предложил «помочь городу Димитровграду и сделать подарок горожанам — за свой счет установить 100 благоустроенных контейнерных площадок».

Отметим, что в соседней Чувашии проблему приобретения контейнеров для ТКО за бюджетный счёт. В регионе разработаны правила предоставления муниципалитетам «иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета» на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Средства будут направлены на приобретение контейнеров. Соответствующее постановление подписал в конце мая 2019 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Надо полагать, что эти расходы в последующем компенсирует население в виде новых тарифов на мусор.

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