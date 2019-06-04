Ростовский «Ростелеком» возглавил победитель конкурса «Лидеры России»

Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Новым директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Мордасов, сообщает пресс-служба компании. На посту он сменил Сергея Алхасова, который возглавлял филиал с 2013 по 2019 годы.

Сергею Мордасову 38 лет, он уроженец Тамбова. Получил три образования. Работает в отрасли связи с 2003 года, прошел путь от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2017 году он стал одним из ста победителей первого конкурса «Лидеры России», где был единственным, кто представлял Тамбов и Черноземье.

Сергей Мордасов женат, воспитывает двоих детей.

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