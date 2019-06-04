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Представители Samsung и AMD подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Две компании займутся совместной разработкой графических подсистем для мобильных девайсов

Представители Samsung и AMD подписали соглашение о сотрудничестве
Девайсы AMD

Сеул, 4 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Samsung Electronics и Advanced Micro Devices (AMD) объявили о совместном стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в рамках стратегического партнерства компании будут работать над графическими подсистемами для мобильных девайсов (в том числе смартфонов).

Известно, что с помощью данного сотрудничества Samsung Electronics планирует расширить свои возможности в сфере производства графических процессоров.

Advanced Micro Devices (AMD), компания основанная в 1969 и являющаяся производителем интегральной микросхемной электроники. На сегодняшний день продукция AMD используется в игровых консолях (в частности в PlayStation), компьютерах, облачных вычислениях.

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