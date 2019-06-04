«Совсем скоро Санкт-Петербург будет моей второй родиной»

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Эдуард Мансуров — выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета и победитель первого сезона олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Машиностроение» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих успехах в двух сезонах олимпиады и планах на будущее.

: Эдуард, вы участник олимпиады «Я — профессионал» двух сезонов. С какими ожиданиями вы регистрировались на олимпиаду в первом сезоне и изменились ли они ко второму?

В 2017 году я учился на последнем курсе УГАТУ и думал, как распланировать свое будущее. Вопрос о том, продолжать учиться или нет не стоял, — однозначно поступать в магистратуру, но в какой вуз? Остаться в Уфе или искать себя в столице? Продолжить изучение машиностроения или выбрать более узкую специализацию? Олимпиада «Я — профессионал» обещала льготы при поступлении для дипломантов, поэтому я решил рискнуть и победил. Это может звучать, как пустяковое дело, но на самом деле олимпиадные задания были очень нестандартными, иногда сложными, но главное — тесно связанными с конкретными производственными задачами.

Возможность через олимпиадные задачи посмотреть на то, как развивается моя область знаний, подтолкнула меня к участию в олимпиаде в минувшем учебном году. Не буду скрывать, почувствовав себя опытным «олимпийцем», я очень рассчитывал оказаться в числе медалистов или победителей, но, к сожалению, стал лишь призером. Зато сразу по двум направлениям: по «Машиностроению» и по «Аддитивным технологиям».

: По олимпиадной льготе вы поступили в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стали бы вы туда поступать, если бы не олимпиада?

Изучая «инженерную карту» России, я отметил для себя три вуза, в которых хотел бы продолжить учебу: родной Уфимский авиационный технический, Бауманка и питерский Политех. Олимпиада дала мне возможность получше узнать Политехнический университет — на их базе проходил очный этап соревнований, и то, что я увидел, меня впечатлило. Прекрасная инфраструктура, базовые кафедры на предприятиях, а значит, тесная связь с производством и очень сильные преподаватели. И, разумеется, Северная Пальмира не может оставить никого равнодушным. Столько аргументов в пользу Политеха, что у вуза просто не было шансов не заполучить меня как магистранта!

: Вы упомянули базовые кафедры СПбПУ, одна из них — кафедра на заводе «Звезда», где вы работали. Получить позицию инженера на крупнейшем производителе дизельных двигателей помог университет?

Вы будете смеяться, но за трудоустройство мне тоже стоит благодарить олимпиаду. По крайней мере, отчасти. Дело было так: став победителем по «Машиностроению», я получил приглашение пройти стажировку на «Звезде». В силу личных обстоятельств я не смог воспользоваться этим предложением, но, переехав в Санкт-Петербург, я уже самостоятельно вышел на завод и предложил свою кандидатуру. На заводе очень хорошо отлажена система наставничества, за мной закрепили опытного инженера, который многому меня научил и которому я очень благодарен.

: Работать на производстве и учиться в магистратуре — далеко не все могут совмещать такую нагрузку. Как вы расставляете приоритеты?

Если бы я работал не по специальности, ваш вопрос был бы резонным. Но для меня учеба и работа тесно и неразрывно связаны. Кстати, еще один плюс Политеха: наши преподаватели поощряют, когда студент — будущий инженер — работает на производстве. «Автоматом» сессию, конечно, ни за что не закроют, но гибкость учебного процесса ощущается. Сейчас я работаю инженером-технологом на АО ЦКБМ и, если не брать в расчет тот факт, что на учебу остается гораздо меньше времени, то работа мне очень помогает: я совершенствуюсь не только по учебникам и учебным кейсам университета, но и на настоящих инженерных задачах.

: В заключение интервью наш традиционный вопрос: какое самое главное изменение случилось в вашей жизни благодаря олимпиаде?

Можно ли сказать, что вся моя жизнь изменилась благодаря олимпиаде? Я живу в 2000 километрах от дома, да и совсем скоро Санкт-Петербург будет моей второй родиной. Я учусь в одном из лучших технических университетов страны, а работаю в компании, которая по праву считается лидером в области конструирования и производства оборудования для атомной промышленности. Но, знаете, самым важным я бы отметил то, что благодаря победе я понял: инженерная профессия — это наука, которой надо посвятить жизнь или смириться с тем, что ты будешь посредственным специалистом и невостребованным на рынке труда. Окунувшись с головой в машиностроение, я убедился, что надо развивать свои профессиональные компетенции в самых разных областях: от материаловедения до аддитивных технологий. Самое ценное приобретение — это убежденность в том, что я занимаюсь своим делом!