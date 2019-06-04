Контрабандистов с 370 тоннами бензина поймали в Северной Осетии

Владикавказ, , 14:10 — REGNUM В Северной Осетии пресечена попытка вывезти с территории ЕАЭС бензин на многомиллионную сумму. Контрабандисты хотели пересечь границу с поддельными документами на груз массой 370 тонн в пункте пропуска «Нижний Зарамаг», сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Было установлено, что перевозчики не имели договоров с предприятием, перевозившим продукцию за пределы России. Кроме того, на перевозимый бензин не выдавались паспорта качества и протоколы испытаний. Те документы, что представили при таможенном оформлении контрабандисты, оказались поддельными.

Стоимость задержанной нелегальной партии бензина превышала 36 млн рублей. Ранее, как установили таможенники, злоумышленники уже использовали недействительные документы об экспертизах компании, с которой они якобы были связаны договорными отношениями. Учитывая предыдущие нарушения, предприятию был возмещен налог на добавочную стоимость в объеме около 12 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2019 года был пресечен незаконный ввоз 1 тыс. литров бензина марки АИ-92 из Казахстана на территорию Киргизии. По данным пограничников, контрабанда зарубежного автомобильного топлива в Киргизию достигает 300−350 тыс. тонн в год или 25−30% от общего объема рынка горюче-смазочных материалов.