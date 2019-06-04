Высокие зарплаты в России: индексация и МРОТ

Москва, , 14:07 — REGNUM В новых данных Росстата о самых больших зарплатах речь идет о росте часовых ставок в различных отраслях экономики России. Единственное, что можно с уверенностью подтвердить — это более быстрый рост в обрабатывающих отраслях и отраслях социальной сферы. Это обусловлено индексацией заработных плат и повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного уровня, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Но разница в средней часовой заработной плате между самыми высокооплачиваемыми отраслями и отраслями, где произошел самый быстрый рост составляет почти четыре раза. И если и произойдет дальнейшее сближение средних заработных плат, то совсем незначительно», — полагает эксперт.

Серьезная дифференциация все равно останется, потому что в нефтегазовом, финансовом секторах традиционно самые высокие заработные платы. Но это еще не означает, что такая разница существует между всеми работниками сравниваемых отраслей.

«Конечно, заработная плата рядового сотрудника в нефтяной компании выше, чем на швейной фабрике, но на большую дифференциацию в большей степени влияет внутриотраслевая дифференциация — между управленческим и рядовым персоналом. И в ближайшее время эта тенденция сохранится», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самые высокооплачиваемые специалисты в России трудятся в нефте‑ и газодобывающих компаниях. Однако в области здравоохранения и социальных услуг зарплаты растут быстрее всего.

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