Законопроект о неприменении онлайн-касс некоторыми ИП внесен в Госдуму

Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект о необязательном применении онлайн-касс для некоторых индивидуальных предпринимателей (ИП) внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ во главе с членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Верой Ганзя (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Авторы инициативы отмечают, что закон, обязывающий ИП и малый бизнес использовать онлайн-кассы (контрольно-кассовое оборудование), существенно усложнил жизнь таких предпринимателей, особенно в регионах.

В частности, за неприменение онлайн-касс или любые другие нарушения в области их использования, им приходится платить штрафы. Кроме того, им также грозят официальное предупреждения и даже приостановление деятельности.

«Благодаря этим новациям, большая часть ИП не «ушли в тень», а именно закрылись из-за отсутствия рентабельности», — отмечают авторы инициативы.

Между тем, подчеркивают они, именно малый и средний бизнес, особенно в условиях кризиса, должен способствовать росту экономики, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

В связи с этим депутаты предлагают разрешить не использовать онлайн-кассы тем ИП, чей суммарный годовой доход не превышает двенадцатикратную сумму регионального минимального размера оплаты труда.

Кроме того, авторы инициативы предлагают также разрешить не использовать ККТ тем индивидуальным предпринимателям, которые заняты в области сезонных работ или занимаются бизнесом нерегулярного характера.