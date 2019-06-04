Россельхознадзор усилил контроль за 11 белорусскими предприятиями

Москва, , 13:54 — REGNUM Россельхознадзор с 3 июня 2019 года ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий, сообщается на сайте российского ведомства.

В частности, усилен контроль за продукцией предприятий: «Беллакт», «Ляховичский молочный завод», «Мозырские молочные продукты», «Молодечненский молочный комбинат» и др.

Также Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат». В колбасных изделиях комбината повторно выявлены хинолоны и бензилпенициллин.

Подробности: Россельхознадзор блокирует поставки четырёх мясокомбинатов Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года в связи с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзором ограничены поставки мясной продукции с четырех предприятий Белоруссии.

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