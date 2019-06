В Южной Корее прошло международное заседание руководителей патентных судов

Сеул, , 13:49 — REGNUM В столице Южной Кореи состоялось первое заседание руководителей патентных судов и апелляционных советов (The Inaugural Meeting of the Heads of Patent Trial and Appeal Boards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, заседание состоялось 4 мая в пятизвездочном отеле InterContinental Grand Seoul Parnas, расположенном в районе Самсон-дон, между представителями Южной Кореи, Китая, Японии и стран Европы.

Согласно представителям Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея, на первом совещании руководителей поднимались темы политики патентных судов четырех стран и надежности патентной защиты.

Известно, что 5 мая в Сеуле также пройдет Международный семинар судей.