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В Южной Корее прошло международное заседание руководителей патентных судов

Экономика

В заседании приняли участие представители Южной Кореи, Китая, Японии и стран Европы

Сеул, 4 июня 2019, 13:49 — REGNUM  В столице Южной Кореи состоялось первое заседание руководителей патентных судов и апелляционных советов (The Inaugural Meeting of the Heads of Patent Trial and Appeal Boards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, заседание состоялось 4 мая в пятизвездочном отеле InterContinental Grand Seoul Parnas, расположенном в районе Самсон-дон, между представителями Южной Кореи, Китая, Японии и стран Европы.

Согласно представителям Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея, на первом совещании руководителей поднимались темы политики патентных судов четырех стран и надежности патентной защиты.

Известно, что 5 мая в Сеуле также пройдет Международный семинар судей.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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