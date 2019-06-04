Подготовлены 5,5 тысяч субсидируемых билетов «Чита — Улан-Удэ — Чита»

Чита, , 13:40 — REGNUM Более пяти тысяч забайкальцев смогут воспользоваться субсидируемыми билетами по новому маршруту «Чита — Улан-Удэ — Чита» до конца года. В Забайкальском крае авиакомпания «Ангара» с 4 июня запускает регулярные авиарейсы, полеты будут совершаться на воздушных суднах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

«Сегодня выполняется первый субсидируемый авиарейс по маршруту Чита — Улан-Удэ — Чита. Это стало возможным благодаря включению авиамаршрута в перечень, утверждённый правительством Российской Федерации. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в пути — один час десять минут. Стоимость субсидированного билета в одну сторону составляет порядка 2,5 тысячи рублей», — рассказал журналистам министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.

Он отметил, что кроме того, в крае осуществляется 11 внутренних субсидируемых авиарейсов.

«На 2019 год бюджетом края запланировано 32 миллиона рублей на 10 рейсов, выполняемых компанией «Аэросервис», и 10 миллионов — на рейс компании «Ангара» «Чита-Чара», — добавил министр.

Также в регионе открыта продажа авиабилетов на субсидируемые рейсы для льготных категорий граждан в следующие города: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Чита-Симферополь-Чита (стыковочные рейсы через аэропорты Екатеринбурга и Новосибирска). Для всех категорий граждан действуют субсидируемые рейсы из Читы в Якутск, Красноярск, Улан-Удэ, Иркутск. С начала 2019 года по субсидируемым авианаправлениям из Читы в Красноярск (компания «Ангара») и «Чита — Якутск» (компания «Якутия») было перевезено 3677 пассажиров. Всего в 2019 году для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам из Дальнего Востока и в обратном направлении выделено около 5,5 миллиарда рублей. Планируется, что приобрести авиабилеты по льготным тарифам смогут не менее 820 тысяч пассажиров. Выделенные средства позволят перевезти более 11 тысяч пассажиров из Чукотского автономного округа, 65 тысяч человек — из Амурской области, почти 154 тысячи — из Приморского края, 118 тысяч — из Хабаровского края, свыше180 тысяч — Республики Саха (Якутия), 42,3 тысячи пассажиров — из Магаданской области, 58 тысяч — из Камчатского края, 42,8 тысячи — из Республики Бурятия, 67 тысяч человек — из Забайкальского края, 41,5 тысячи — с Сахалинской области.

«Минвостокразвития совместно с минтрансом планомерно и комплексно решает вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока. Это важный вопрос для каждого дальневосточника. Уже принят ряд мер по улучшению ситуации. Так, в прошлом году был увеличен перечень субсидируемых маршрутов, программа стала круглогодичной и в нее включены многодетные семьи. Но это только начало нашей работы. Практика показала, что это очень востребованная у жителей Дальнего Востока мера поддержки. В этом году на уже выделенные средства жители Дальнего Востока смогут приобрести более 820 тысяч льготных авиабилетов. Рассчитываем, что это не окончательная цифра», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Развитие региона определяется успешностью новой социально-экономической политики, проводимой по поручению президента.

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