Ленобласть на ПМЭФ представит ряд крупных инвестиционных проектов

Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Власти Ленинградской области готовят к подписанию на ПМЭФ-2019 несколько ряд крупных инвестиционных соглашений, а также планируют дать старт ранее заявленным логистическим и промышленным проектам.

Как сообщили в областном правительстве, на форуме в Петербурге планируется подписать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве при реализации инвестпроекта создания комплекса переработки углеводородов в Усть-Луге; о проекте «СПК Высоцк» по строительству сухогрузного перевалочного комплекса; о строительстве завода по ремонту грузовых вагонов компанией ООО «Балтийский вагоремонтный завод «Новотранс»; о расширении фармацевтического предприятия «Глория» в Ломоносовском районе и ряд других.

В рамках ПМЭФ-2019 7 июня состоится церемония запуска в эксплуатацию завода по производству аммиака в Кингисеппе (проект компании «ЕвроХим»). Объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд долларов США.

Также на ПМЭФ будут заключены соглашения с ведущими вузами России по вопросам подготовки кадров для предприятий Ленинградской области.

«Нам важно, чтобы проекты не только обеспечивали экономическое благополучие региона, но и давали возможность для развития нашего кадрового потенциала. Именно поэтому мы выбрали темой областного стенда кооперацию бизнеса и власти в развитии человеческого капитала», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Найдет отражение и тот факт, что в Ленобласти сейчас проходит Год здорового образа жизни. На стенде региона на ПМЭФ можно будет оценить индивидуальный индекс здорового образа жизни, а в баре-ЗОЖ гостей будут угощать кофе, чаем, молочной продукцией и выпечкой, произведенными на крупнейших предприятиях пищевой промышленности Ленобласти.

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