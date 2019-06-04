Профицит республиканского бюджета Киргизии достиг 2 млрд рублей

Бишкек, , 13:28 — REGNUM Совокупные доходы республиканского бюджета Киргизии в январе — апреле 2019 года сложились на уровне 41 млрд 537,2 млн сомов (более 38,9 млрд рублей), что на 6,9% или на 2 млрд 748,6 млн сомов (около 2,6 млрд рублей) меньше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег 18 млрд 582,2 млн сомов (17,4 млрд рублей) перечислила в казну налоговая служба, а еще 11 млрд 893,4 млн сомов (11,1 млрд рублей) — таможенная служба. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления от налоговиков снизились на 3%, а от таможенников — упали сразу на 7,9%.

По неналоговым доходам поступило в республиканский бюджет 8 млрд 115,2 млн сомов (7,6 млрд рублей). В том числе по бюджетным средствам — 4 млрд 765,5 млн сомов (более 4,4 млрд рублей), что меньше запланированного на 35,7% или на 2 млрд 641,9 млн сомов (около 2,5 млрд рублей).

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Расходы республиканского бюджета Киргизии за первые четыре месяца текущего года составили 39 млрд 401,8 млн сомов (36,9 млрд рублей). Это на 3% или на 1 млрд 199,8 млн сомов (1,1 млрд рублей) меньше показателя аналогичного периода минувшего года, пишет пресс-служба минфина.

Из этих денег больше всего было потрачено на государственные службы общего назначения — 16 млрд 371,6 млн сомов (15,3 млрд рублей). На втором месте оказались расходы на образовательную сферу — 6 млрд 837,5 млн сомов (6,4 млрд рублей). На третьем расположились расходы на социальную защиту — 3 млрд 513,1 млн сомов (около 3,3 млрд рублей).

Затем следуют расходы на на экономические вопросы — 1 млрд 558,2 млн сомов (более 1,4 млрд рублей), на отдых, культура и религия — 757,7 млн сомов (710 млн рублей), на жилищные и коммунальные услуги — 604,9 млн сомов (567 млрд рублей), на здравоохранение — 507,3 млн сомов (475,5 млрд рублей) и на охрану окружающей среды — 173,6 млн сомов (163 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным правительства, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2018 года составили 135,4 млрд сомов (более 126,9 млрд рублей по текущему курсу). А расходы с учетом специальных средств и грантов программы госинвестиций — 142 млрд сомов (133,1 млрд рублей), снизившись на 6,6% по сравнению с 2017 годом.

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