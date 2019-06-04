ФАС РФ ведет мониторинг ситуации на рынке железнодорожных колес

Москва, , 13:19 — REGNUM В связи с образовавшимся на рынке дисбалансом между спросом и предложением Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проводит мониторинг рынка железнодорожных колес. Об этом 4 июня сообщается на сайте ведомства.

Этот дисбаланс наблюдается с 2017 года.

В сообщении ФАС говорится, что из информации некоторых СМИ стало известно, что в 2019 году АО «Выксунский металлургический завод», который является крупнейшим производителем железнодорожных колес в России, расторгает долгосрочные контракты и перезаключает их по текущим рыночным ценам.

Как отмечает ведомство, при соблюдении потребителями всех условий договора такие действия завода недопустимы с точки зрения российского законодательства. Они могут содержать в себе признаки злоупотребления доминирующим положением.

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