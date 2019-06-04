Четыре города в СКФО получат гранты на благоустройство за победу в конкурсе

Воронеж, , 13:13 — REGNUM В четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа будут благоустроены по одному городу на гранты за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс состоялся в Воронеже, на него поступило 330 заявок из 77 субъектов России, передает 4 июня корреспондент ИА REGNUM. Победителями стали 80 проектов.

Участвующий в церемонии награждения вице-премьер Виталий Мутко отметил, что «этот конкурс — один из главных и ключевых в нашей стране». Заниматься комфортной городской средой правительство РФ начало по поручению президента РФ Владимира Путина два года назад.

«Безусловно, малые города и исторические поселения должны были тоже иметь собственную программу поддержки и развития. Мы исходили из того, что конкурс должен дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднять их значимость и качество жизни», — подчеркнул Мутко.

Проекты-победители отмечают высокое качество архитектурных решений, направленное при этом на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика. Особенно приветствовалось участие в разработке проектов жителей населенных пунктов и частных инвесторов.

По 75 млн рублей получили за победу в конкурсе город Дагестанские Огни — Республика Дагестан и город Малгобек — Ингушетия. По 80 млн рублей досталось городу Буденновску — Ставропольский край и городу Баксану — Кабардино-Балкария.