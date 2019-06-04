В Челябинске подписали многострадальный контракт на дорожные работы

Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Челябинске наконец официально подписали контракт по выполнению работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подписи поставили представители городского управления дорожного хозяйства и ООО «Нижавтодорстрой».

Сумма контракта составляет 827,7 млн рублей. В мэрии поясняют, что на конкурс поступила лишь одна заявка. В связи с этим его признали не состоявшимся, а договор подписали с единственным участником и по максимальной цене.

Всего в документах аукциона значится 20 объектов. Предстоит отремонтировать дороги, нанести разметку, а на двух участках поставить светофоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аукцион был объявлен несколько месяцев назад. Несколько раз закупку объявляли завершённой, но участники торгов подавали жалобы в УФАС, которое находило нарушения. В связи с этим конкурс продлился до июня.

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