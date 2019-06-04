Эстонских энергетиков выгоняют в принудительные отпуска

Таллин, , 13:00 — REGNUM Как сообщили в эстонской государственной энергетической компании Eesti Energia, в связи с «неравной конкуренцией на энергетическом рынке» и высокими выплатами за выбросы углекислого газа планируется снизить производство электроэнергии из горючих сланцев и прибегнуть к принудительным отпускам для работников.

Член правления Eesti Energia Райне Пайо заявил изданию postimees.ee, что ситуация обусловлена, прежде всего, высокой ценой квот на выбросы углекислого газа и большим объемом российского электричества на рынке Nord Pool. По его словам, импорт электроэнергии из России на рынок Nord Pool увеличился по сравнению с прошлым годом приблизительно в 1,5 раза, рыночная стоимость квот при этом выросла почти вдвое.

«Это ставит производителей электроэнергии Европейского союза в условия неравной конкуренции, поскольку российские производители электричества не должны платить за квоты 25 евро за тонну», — говорит Пайо

Ещё в апреле на Эстонской электростанции начали отправлять работников в принудительные отпуска. Теперь к такой мере прибегнут и на других крупных энергетических предприятиях. Всего в принудительные отпуска предполагается отправить около 1300 человек.

Согласно законодательству Эстонии, принудительный отпуск не может превышать 90 дней в год. Заработная плата при этом не может опускаться ниже уровня установленной минимальной оплаты труда.

С начала 2019 года в Eesti Energia уже уволили около 400 человек из подразделений, занимающихся добычей горючего сланца и получением из него электроэнергии.