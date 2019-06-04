Назван объем продаж четырех крупных молочных компаний Южной Кореи за 2018 г

Сеул, , 12:58 — REGNUM Крупные молочные компании Южной Кореи зафиксировали в 2018 году сокращение объемов продаж. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Службы Финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году общий объем продаж четырех молочных компаний Южной Кореи, таких как Seoul Milk, Maeil Dairies, Namyang Dairy Products и Binggrae, составил 4,9 трлн вон (~$4,14 млрд), что на 0,27% меньше, чем в 2017 году.

Известно, что объем продаж данных компаний продолжает падать второй год подряд.

Объем продаж компаний Seoul Milk и Binggrae увеличился на 3% и 5% соответственно. С другой стороны, объем продаж Maeil Dairies сократился на 1,3%, до 1,3 трлн вон (~$1,09 млрд), а объем продаж Namyang Dairy Products — на 7,5%, до 1,79 трлн вон (~$1,51 млрд).

По предварительным данным, объем продаж компаний связан с сокращением основной группы потребителей, а именно с детьми и подростками.

Согласно данным Статистической службы страны, в мае 2019 года в стране на свет появилось 23 700 новорожденных, что на 9,7% меньше, чем в 2018 году. Впервые с 1981 года число новорожденных не превысило 30 тыс. человек.

Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости сократился до 0,98 рождений.

Суммарный коэффициент рождаемости — является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.