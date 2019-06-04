Соглашение о строительстве ВСД в Петербурге могут подписать на ПМЭФ

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Соглашение о реализации первого этапа Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Петербурге могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6−8 июня 2019 года. Трассу ВСД также именуют Широтной магистралью скоростного движения.

Предполагается, что первый этап строительства будет включать в себя участок от примыкания новой трассы к Западному скоростному диаметру (ЗСД) до пересечения с Витебским проспектом. По данным «Коммерсанта», это обойдется в 35 млрд рублей.

Издание утверждает со ссылкой на собственные источники, что ВСД заинтересовала консорциум ООО «Магистраль северной столицы» — тот же, что занимается эксплуатацией ЗСД.

Напомним, в ноябре комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы распорядился готовить третий этап проекта ВСД. Проектная документация должна быть разработана до 20 ноября 2019 года.

Шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к Западному скоростному диаметру в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее города Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Ожидается, что водители смогут двигаться по новой трассе со скоростью 120 км/ч. Начать строить первые участки собираются в августе-сентябре 2019 года, полностью магистраль будет готова не раньше 2024 года, она должна будет пропускать по 100 тыс. машин в сутки. При реализации проекта будет применен механизм концессионного соглашения, как и в случае с ЗСД. Партнером в проекте станет банк ВТБ. В 2018 году власти Петербурга озвучивали предположительную стоимость всего проекта в 165 млрд рублей.

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Добавим, один из участков ВСД должен был проходить по территории исправительной колонии №7, которую предполагалось переселить, но эти планы не осуществились. Одним из них стало прохождение магистрали вплотную к жилому массиву, что вызвало массовые протесты петербуржцев.

Кроме того, скептики с подозрением относятся к новому дорогостоящему проекту на основе ГЧП, в то время как петербургский бюджет и так ежегодно выплачивал управляющей компании ЗСД миллиарды рублей в качестве возмещения «недополученной прибыли» оттого, что слишком мало автомобилистов пользовались платной трассой.

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