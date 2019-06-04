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Законопроект об уточнении наказания за бизнес без юрлица внесен в Госдуму

Экономика

Чтобы избежать двойного наказания за одно правонарушение

Москва, 4 июня 2019, 12:30 — REGNUM  Законопроект об уточнении административного наказания для предпринимателей, занимающихся бизнесом без открытия юрлица, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Правительство разработало инициативу в связи с постановлением Конституционного суда, который признал, что действующие нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях противоречат Конституции.

Речь идёт о статье об административном штрафе за непредоставление данных в Пенсионный фонд РФ, а также о нарушениях правил учета в системе обязательного пенсионного страхования. На практике по этой статье привлекаются к ответственности граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица. При этом такие граждане уже отвечают за такое правонарушение по другой статье, что противоречит закону.

В связи с этим правительство предлагает уточнить, что нормы статьи об административной ответственности за непредоставление данных в ПФР не распространяются на граждан, которые ведут бизнес без образования юрлица, так как они отвечают за это правонарушение по другой статье.

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