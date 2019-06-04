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Правительство Индии анонсировало испытания 5G

Экономика

Тесты сетей связи пятого поколения начнутся в течение ближайших 100 дней

Нью-Дели, 4 июня 2019, 12:29 — REGNUM  Тестирование технологии 5G запланировано в течение ближайших 100 дней, заявил министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад. Об этом 4 июня пишет газета India Today.

«Сети связи пятого поколения будут использоваться в сферах образования и здравоохранения, а также станут доступны для жителей сельских районов страны», — сообщил Прасад.

Он добавил, что рассмотрит возможность участия компании Huawei в технологических испытаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года генеральный директор Huawei India Джей Чан заявил о готовности китайской компании развернуть мобильную связь 5G на территории Индии в течение 20 дней.

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