Через три года Украина может лишиться свиноводства — эксперты

Киев, , 12:31 — REGNUM За два-три года на Украине может полностью исчезнуть свиноводство, заявили 29 мая в пресс-службе Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), сообщается на сайте организации.

«Из-за отсутствия достаточного количества предприятий по утилизации отходов животного происхождения, массовые невыплаты компенсаций хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней, и недостаточный контроль со стороны Госпродпотребслужбы, через 2−3 года свиноводство в Украине может быть уничтожено», — сказано в сообщении.

Эксперты утверждают, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с африканской чумой свиней — реальные масштабы заболевания неизвестны, поскольку свиноводы предпочитают скрывать факты заражения животных. Кроме того, в стране очень мало предприятий, занимающихся утилизацией больных свиней:

«Реально действующих предприятий по утилизации по всей Украине мизерное количество. А если проверить те, что числятся по официальной статистике, то окажется, что большинство из них не работают или находятся в аварийном состоянии», — подчеркнули в АЖУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года цена сала на Украине выросла на 70%, а свинины — на 37%. Украина наращивает закупки продуктов свиноводства за рубежом.

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