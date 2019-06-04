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Через три года Украина может лишиться свиноводства — эксперты

Экономика

Фермерам не платят компенсации за больных животных и не занимаются их утилизацией

Через три года Украина может лишиться свиноводства — эксперты
Свиноводство

Киев, 4 июня 2019, 12:31 — REGNUM  За два-три года на Украине может полностью исчезнуть свиноводство, заявили 29 мая в пресс-службе Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), сообщается на сайте организации.

«Из-за отсутствия достаточного количества предприятий по утилизации отходов животного происхождения, массовые невыплаты компенсаций хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней, и недостаточный контроль со стороны Госпродпотребслужбы, через 2−3 года свиноводство в Украине может быть уничтожено», — сказано в сообщении.

Эксперты утверждают, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с африканской чумой свиней — реальные масштабы заболевания неизвестны, поскольку свиноводы предпочитают скрывать факты заражения животных. Кроме того, в стране очень мало предприятий, занимающихся утилизацией больных свиней:

«Реально действующих предприятий по утилизации по всей Украине мизерное количество. А если проверить те, что числятся по официальной статистике, то окажется, что большинство из них не работают или находятся в аварийном состоянии», — подчеркнули в АЖУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года цена сала на Украине выросла на 70%, а свинины — на 37%. Украина наращивает закупки продуктов свиноводства за рубежом.

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Чума свиней
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