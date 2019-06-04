Вторник, 4 Июня 2019 года
12:03:52 МСК

Под Хабаровском будет построен тепличный комплекс стоимостью 900 млн рублей

Экономика

Первый урожай инвестор планирует получить в первом квартале 2021 года

Хабаровск, 4 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Более 900 млн рублей планирует вложить инвестор в строительство тепличного комплекса на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск», сообщает 4 июня пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Современный комплекс обеспечит круглогодичное выращивание огурцов — до 60 тыс. тонн продукции в год. Реализация этого проекта, отметили в корпорации, позволит создать в Хабаровском крае 38 рабочих мест.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Отмечается, что резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.

Читайте также: Хабаровский край сам себя обеспечит свининой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Территории опережающего социально-экономического развития
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить