Под Хабаровском будет построен тепличный комплекс стоимостью 900 млн рублей

Хабаровск, , 12:03 — REGNUM Более 900 млн рублей планирует вложить инвестор в строительство тепличного комплекса на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск», сообщает 4 июня пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Современный комплекс обеспечит круглогодичное выращивание огурцов — до 60 тыс. тонн продукции в год. Реализация этого проекта, отметили в корпорации, позволит создать в Хабаровском крае 38 рабочих мест.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Отмечается, что резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.

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