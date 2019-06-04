СМИ: у Антипинского НПЗ были забалансовые кредиты

Тюмень, , 12:06 — REGNUM Сбербанку, под чьим контролем сейчас находится Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Тюмень) из открытых источников стало известно, что долговая нагрузка предприятия существенно больше, чем предполагалась. Об этом заявила пресс-служба банка 4 июня 2019 года.

«Это могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе», — сообщают в пресс-службе Сбербанка.

В деловом издании Forbes, со ссылкой на свои источники, говорится, что объём вскрывшихся долговых обязательств АНПЗ оценивается в $1−1,5 млрд. Напомним, что владельцы Антипинского НПЗ объявили предприятие банкротом. Сбербанк, как крупнейший кредитор, взыскал 80% акций предприятия, 20% принадлежит адвокату Николаю Егорову.

Антипинский НПЗ — один из крупнейших в России частный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. Качество производимого на предприятии дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 году достигла 98%. В 2018 году начато производство бензинов стандарта Евро-5. Ранее принадлежало группе «Новый поток».

Журнал Forbes опубликовал 4 июня 2019 года собственное расследование краха нефтеперерабатывающей империи «Новый поток», основанной Дмитрием Мазуровым.

Изначально Антипинское НПЗ задумывался как предприятие по производству мазута. Экспортная пошлина на сырую нефть была выше, а маржа от торговли мазутом составляла $100 с тонны. Предприятие процветало. Но в 2010 году в стране пошлины на мазут увеличились и был взят курс на глубокую переработку нефти. Модернизация предприятия стала вгонять Антипинский НПЗ в долги. Уже к 2015 году, по источникам Forbes, его убытки составляли 60 млрд рублей. Нужны были оборотные средства.

Основным кредитором АНПЗ стал Сбербанк, выдав $2,5 млрд кредитов на развитие и покупку месторождений в Оренбургской области. Финансовым ударом для завода, дополнительно к реконструкции, стали «налоговый манёвр» в нефтяной отрасли, падение цен на нефть и обвал рубля. Завод на плаву держала предоплата. Получилась своеобразная «пирамида».

"Новыми предоплатами оплачивались старые поставки», — сообщил Forbes один из трейдеров.

По словам собеседника издания, Сбербанк, как основной кредитор, не согласовал дополнительное финансирование, поэтому стали браться займы в других банках. Часть необходимых оборотных средств добывалась через некие «дружественные фирмы». И через них якобы оформлялись пресловутые забалансовые кредиты. Таким образом основной кредитор мог быть не в курсе реальных долгов предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Тюменской области ранее зарегистрировал иск Антипинского НПЗ о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Общая сумма долгов предприятия официально составляет 346,4 млрд рублей. На предприятии с мая 2019 года приостановлена деятельность.

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