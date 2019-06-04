Опубликован рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности

Берн, , 13:00 — REGNUM Согласно данным рейтинга стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), в 2019 году Индонезия поднялась с 42-й на 32-ю строчку в рейтинге, сообщает Rakyat Merdeka.

Директор IMD WCY Артуро Брис заявил, что конкурентоспособность Индонезии выросла.

«В рейтинге конкурентоспособности представлены 63 страны. Исследование проводилось на основании четырех факторов, а именно на экономических показателях, на эффективности правительства, бизнеса и инфраструктуры», — пояснил Артуро Брис.

Издание отмечает, что повышение рейтинга конкурентоспособности Индонезии стало вторым по значимости после того, как Саудовская Аравия поднялась на 13 строчек — с 39-го на 26-е место в рейтинге.

Что касается региона Юго-Восточной Азии, конкурентоспособность Индонезии ниже Сингапура (1-е место в рейтинге), Малайзии (22-е место) и Таиланда (25-е место).

Известно, что в первую пятерку стран с высокой конкурентоспособностью вошли Сингапур, Гонконг, США, Швейцария и ОАЭ. Китай занял 14-ю строчку, Германия — 17-ю, Великобритания — 23-ю, Южная Корея — 28-ю, Япония — 30-ю, Франция — 31-ю, Индия — 43-ю, Российская Федерация — 45-ю, Украина — 54-ю. В последнюю тройку вошли Аргентина, Монголия и Венесуэла.

Напомним, центр по изучению конкурентоспособности IMD World Competitiveness Center был создан профессором Стефаном Гарелли в Швейцарии в 1989 году.