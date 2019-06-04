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В Южной Корее намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии

Экономика

К 2040 году правительство страны планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30-35%

В Южной Корее намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии
Сеул

Сеул, 4 июня 2019, 13:01 — REGNUM  К 2040 году в Южной Корее увеличат долю возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 4 мая на заседании Кабинета министров был утвержден энергетический план, направленный на увеличение доли возобновляемых источников энергии.

К 2040 году в стране увеличат долю возобновляемых источников энергии до 30−35%. Правительство поставило перед собой цель — перейти на чистую и безопасную энергетическую систему, постепенно отказавшись от ядерной и угольной энергетики.

Известно, что пути и способы увеличения доли возобновляемых источников энергии будут опубликованы в конце 2019 года.

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Энергетика
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