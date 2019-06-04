В Южной Корее намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии

Сеул, , 13:01 — REGNUM К 2040 году в Южной Корее увеличат долю возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 4 мая на заседании Кабинета министров был утвержден энергетический план, направленный на увеличение доли возобновляемых источников энергии.

К 2040 году в стране увеличат долю возобновляемых источников энергии до 30−35%. Правительство поставило перед собой цель — перейти на чистую и безопасную энергетическую систему, постепенно отказавшись от ядерной и угольной энергетики.

Известно, что пути и способы увеличения доли возобновляемых источников энергии будут опубликованы в конце 2019 года.