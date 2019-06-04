В Госдуме не согласны с подсчётам роста зарплат Росстата

Москва, , 11:16 — REGNUM Данные Росстата о росте зарплат в стране лишний раз подтверждают, что политика экономических властей РФ направлена на повышение уровня обеспеченности богатых людей и снижение доходов малообеспеченных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В 2018 году наибольший рост размера зарплат зафиксирован в области здравоохранения и соцуслуг. Об этому пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Так, за год почасовая оплата труда таких работников выросла на 23%. Однако самыми высокооплачиваемыми остаются профессии в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях.

«Реально, где стабильно растут доход и зарплата, это финансовый сектор и добыча сырья. Что касается здравоохранения, то здесь сказался значительный рост платных услуг. Цены на эти услуги растут, отсюда и рост зарплаты, так что это не показатель», — заявил Емельянов.

При этом, отмечает он, сильно разнится уровень зарплат внутри отраслей. Так, в частности, растёт разница в оплате начальников в сфере здравоохранения и рядового персонала.

«То есть разница между зарплатой руководителя больницы и медсестры — колоссальная», — отметил Емельянов.

Между тем накануне было опубликовано исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, согласно которому 18,3% граждан РФ заявили о снижение размера своей зарплаты, несмотря на официальные данные Росстата о росте зарплат на 9,4% в среднем по стране.

«Показатели снижения уровня зарплат — совершенно объективные цифры. Это прямое следствие той политики, которую проводят экономические власти РФ — классическая политика, когда богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Когда Росстат говорит про рост зарплат почти на 10%, то это среднее по больнице», — подчеркнул Емельянов.

Однако, по его словам, важнее сейчас обратить внимание на то, что помимо зарплат, падают и реальные доходы граждан.

«Причём они падают у малообеспеченных и средних слоев населения, потому что продуктовая инфляция гораздо выше, чем у тем дорогих товаров, которые потребляет высший класс», — заявил Емельянов.