Общественники жалуются в УФАС на нерациональные траты из бюджета Якутии

Якутск, , 11:00 — REGNUM Намерение центра закупок Якутии потратить 5,5 млн рублей на аренду двух теплоходов вызвало вопросы у регионального отделения общероссийского народного фронта. Сопредседатель этой организации Алексей Лаптев отправил премьер-министру республики письмо с требованием отменить эти аукционы и пожаловался на действия руководства региона в УФАС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги, сэкономленные на отказе от аренды двух теплоходов, общественники считают более логичным направить на социальные нужды, уточняет News.Ykt.ru. УФАС активисты ОНФ сообщили, что объявленные на 5,5 млн рублей две закупки ограничивают конкуренцию и сформированы под конкретного поставщика, владеющего скоростным комфортабельным судном Лена-1.

Как сообщало ИА REGNUM, начальная цена первой закупки составляет 2,4 млн рублей, на эти деньги МКУ «Центр закупок Якутии» намерен взять в аренду теплоход на 58 часов. Он должен вмещать не менее 12 человек и быть оборудованным санузлами и системой кондиционирования воздуха. Один час плавания на этом судне обойдётся бюджету почти в 42 тыс. рублей.