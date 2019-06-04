Вишню с крупнейшими в мире плодами вывели в Японии

Токио, , 10:57 — REGNUM Плоды нового сорта вишни, выведенного японскими селекционерами, достигают 3 см в диаметре. Это самые крупные вишни в мире, передает телеканал NHK.

Новый сорт вывели в префектуре Ямагата и назвали по имени региона: «Красный король Ямагаты». Селекционеры стремились вырастить вишню с крупными плодами, так как за пределами страны именно такая продукция пользуется максимальным спросом.

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Ожидается, что поставлять крупную вишню за рубеж начнут через три года. Партии плодов отправят, в частности, в Китай и Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австралии вывели ананасы со вкусом кокосового ореха. Необычные фрукты разводят на агрофирме в Квинсленде.

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