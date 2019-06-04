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Курс биткоина опустился ниже отметки в $8 тыс

Экономика

30 мая 2019 г. курс криптовалюты биткоин впервые с мая 2018 года превысил отметку в $9 тыс

Курс биткоина опустился ниже отметки в $8 тыс
Биткоин

Вашингтон, 4 июня 2019, 10:43 — REGNUM  Стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже отметки в $8 тыс. за единицу. Об этом 4 июня свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, по состоянию на 10:35 мск стоимость биткоина составляет $7,88 тыс. за единицу. Криптовалюта Ethereum стоит $244,45, Bitcoin Cash — $390,95.

Как передавало ИА REGNUM, 30 мая 2019 г. курс криптовалюты биткоин впервые с мая 2018 года превысил отметку в $9 тыс.

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