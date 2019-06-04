Интерес иностранных инвесторов к рублю не угасает

Москва, , 10:28 — REGNUM На закрытии торговой сессии 3 июня российская валюта находилась в коррекционном росте. Сегодняшний день, 4 июня, не предвещает для российской валюты особых изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Связано это во многом с ожиданием конференции руководителей ФРС в Чикаго, где будет обсуждаться дальнейшая монетарная политика США. Особенностью укрепления рубля в начале недели стало отсутствие зависимости российской валюты от котировок черного золота», — отметил эксперт.

Важную поддержку рублю сейчас оказывает рост российских фондовых индексов ММВБ и РТС, которые преодолели сильные психологические уровни на отметке 2700 пунктов и 1300 пунктов соответственно. Это показывает интерес иностранных инвесторов к российской валюте.

«Участники российского рынка ожидают выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на ПМЭФ (Петербургский международный экономической форум), где возможны разъяснения главы ЦБ о перспективах ключевой ставки. Таким образом, 4 июня рубль останется в дневном диапазоне 65,10−65,60 руб./доллар», — считает Будаев.

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