Назван индекс потребительских цен Южной Кореи за май 2019 г

Сеул, , 10:27 — REGNUM В мае 2019 года в Южной Корее вырос индекс потребительских цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года индекс потребительских цен составил 105,05, что на 0,7% больше, чем в 2018 году.

В январе 2019 года данный показатель увеличился на 0,8%, в феврале — на 0,5%, в марте — на 0,4%, в апреле — на 0,6%.

Известно, что стоимость продуктов животноводчества увеличилась на 2,6% однако стоимость овощей и морепродуктов, напротив, сократились на 9,9% и 1,3% соответственно. В частности стоимость клейкого риса увеличилась на 21,5%, коричневого риса — на 20,3%, а стоимость редьки сократилась на 48,5%, пекинской капусты — на 33,3%, картофеля — на 30,5%.

Стоимость промышленных изделий увеличилась на 0,3%, бензина — на 6,5%, а нефти, напротив, упала на 1,7%.

Цены на услуги увеличились на 0,8%, а стоимость коммунальные услуг, напротив, сократилась на 0,2%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.