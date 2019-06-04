Макси-урожая от мини-садов ждут в Карачаево-Черкесии

Урупский район, Карачаево-Черкесия, , 10:26 — REGNUM Пилотный проект мини-садов на частных подворьях начали реализовывать в Карачаево-Черкесии. В Урупском районе 50 хозяйств станут его участниками. Проект разработал специально для республики научный институт в области современного садоводства ФНЦ имени Мичурина, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе региона.

Совместно со специалистами «Садов Карачаево-Черкесии» ученые будут сопровождать проект. Его суть заключается в том, что жители района объединились в сельскохозяйственный кооператив «Сады предгорья». Им предоставили государственные субсидии, саженцы. У каждого из участников на 10 сотках земли будет разбит сад интенсивного типа, первый урожай плодов в котором должен быть получен уже через год.

Глава региона Рашид Темрезов высказал уверенность, что проект мини-садов будет очень перспективным направлением «с огромным потенциалом для жителей Карачаево-Черкесии».

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Напомним, в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии с 2016 года реализуется проект фруктовых садов интенсивного типа. Еще один сад будет создан в 2019 году в Прикубанском или Зеленчукском районах. Сады интенсивного типа имеют преимущества перед традиционными садами в том, что они дают урожай гораздо раньше и саженцы в них занимают меньше места. Такие сады с успехом выращивают в соседних республиках Северного Кавказа, в частности, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.