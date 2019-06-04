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Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС и Росреестра

Экономика

Обращение контрольного органа будет направлено в правоохранительные органы

Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС и Росреестра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инвестиции

Москва, 4 июня 2019, 10:18 — REGNUM  В деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Росреестра выявлены многочисленные нарушения. Таковы результаты проверки, проведённой Счётной палатой РФ.

В частности, ФАС в 2018 году допустила нарушения при учете доходов федерального бюджета, утверждении и ведении бюджетных смет, а также — в сфере госзакупок.

В свою очередь главная проблема Росреестра — реализация федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП). В 2018 году план по финансированию строительства не исполнен на 54%, не освоено 754 млн рублей из 1,4 млрд рублей, выделенных на строительство архивохранилищ.

Счётная палата РФ по фактам нарушений в работе ФАС и Росреестра подготовила обращение в правоохранительные органы.

Подробнее: Счетная палата следит за бюджетом — или предсказывает будущее?

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные результаты исследования, проведенного Счетной палатой, говорят: поставленные президентом РФ национальные цели далеки от достижения в срок.

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Счетная палата РФ
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