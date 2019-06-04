Уфимское предприятие ОДК запустило роботизированную аддитивную установку

Уфа, , 09:45 — REGNUM Специалисты уфимского предприятия «ОДК-УМПО» ввели в строй роботизированную установку прямого лазерного выращивания крупногабаритных заготовок для деталей авиадвигателей при помощи аддитивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Новый комплекс размещен в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья уфимского предприятия. Отмечается, что установленное оборудование является сегодня самым крупногабаритным и совершенным в линейке аддитивных установок, разработанных в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Проект предприятия предполагает производство точных крупногабаритных заготовок из высокопрочных и жаростойких сплавов для перспективных двигателей. Он реализован с участием специалистов СПбГМТУ за два года.

Ранее в Уфе анонсировали создание Центра профессионального образования авиационного кластера Ростеха. Он сможет осуществлять подготовку специалистов востребованных рабочих профессий по системе дуального образования.

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