Свердловское Заксобрание упразднило посёлок Нерпья

Пелым, Свердловская область, , 09:42 — REGNUM В Свердловской области упразднён посёлок Нерпья на территории Пелымского городского округа. Соответствующее решение приняло Законодательное собрание региона.

С докладом выступил заместитель председателя думы городского округа Пелым Константин Смолик. Он отметил, что в данном посёлке нет официально зарегистрированных жителей, а территория не представляет интереса для туристов. Компании, работающие там, также заявили, что на их работе упразднение посёлка не отразится.

Также было проведено обсуждение в местных СМИ. Возражений не последовало. В итоге Заксобрание тоже поддержали такое предложение. За это проголосовал 41 депутат.