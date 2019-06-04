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Свердловское Заксобрание упразднило посёлок Нерпья

Экономика

Возражений не последовало

Пелым, Свердловская область, 4 июня 2019, 09:42 — REGNUM  В Свердловской области упразднён посёлок Нерпья на территории Пелымского городского округа. Соответствующее решение приняло Законодательное собрание региона.

С докладом выступил заместитель председателя думы городского округа Пелым Константин Смолик. Он отметил, что в данном посёлке нет официально зарегистрированных жителей, а территория не представляет интереса для туристов. Компании, работающие там, также заявили, что на их работе упразднение посёлка не отразится.

Также было проведено обсуждение в местных СМИ. Возражений не последовало. В итоге Заксобрание тоже поддержали такое предложение. За это проголосовал 41 депутат.

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